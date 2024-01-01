2.000 Romanya leyinden Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile RON → AMD çevirin

1,000L RON = 82,75֏ AMD

21:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

RON → AMD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

AMD
1 RON → AMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek85,065087,1882
Düşük81,993081,9930
Ortalama83,762285,3630
Değişim-2.20%-4.47%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 RON → AMD istatistikleri

RON → AMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 85,0650, en düşük 81,9930 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 83,7622 oldu. RON → AMD kurundaki değişiklik -2.20 değerindeydi.

RON → AMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 87,1882, en düşük 81,9930 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 85,3630 oldu. RON → AMD kurundaki değişiklik -4.47 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - AMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,413
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,465
1 CAD0,7130,67311,0960,5620,9550,6360,209
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Romanya leyinden Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

RON → USD

RON → EUR

RON → CAD

RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Ermeni Dramı
1 RON82,75100 AMD
5 RON413,75500 AMD
10 RON827,51000 AMD
20 RON1.655,02000 AMD
50 RON4.137,55000 AMD
100 RON8.275,10000 AMD
250 RON20.687,75000 AMD
500 RON41.375,50000 AMD
1000 RON82.751,00000 AMD
2000 RON165.502,00000 AMD
5000 RON413.755,00000 AMD
10000 RON827.510,00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Rumen Leyi
1 AMD0,01208 RON
5 AMD0,06042 RON
10 AMD0,12084 RON
20 AMD0,24169 RON
50 AMD0,60422 RON
100 AMD1,20844 RON
250 AMD3,02110 RON
500 AMD6,04220 RON
1000 AMD12,08440 RON
2000 AMD24,16880 RON
5000 AMD60,42200 RON
10000 AMD120,84400 RON