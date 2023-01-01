درام أرميني إلى فورنت مجري

تحويل AMD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٩٣٨ huf

1.00000 AMD = 0.93792 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:43 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

AMD إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 HUF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.061988.34691.433571.657790.956618.1998
1GBP1.1587511.23045102.371.661111.920931.1084621.0886
1USD0.94170.812711183.1971.351.561160.9008517.1389
1INR0.0113190.009768510.012019710.01622650.01876460.01082790.206004

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درام أرميني

AMD إلى USD

AMD إلى EUR

AMD إلى GBP

AMD إلى INR

AMD إلى JPY

AMD إلى RUB

AMD إلى AUD

AMD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل درام أرمينية / Hungarian Forint
1 AMD0.93792 HUF
5 AMD4.68959 HUF
10 AMD9.37918 HUF
20 AMD18.75836 HUF
50 AMD46.89590 HUF
100 AMD93.79180 HUF
250 AMD234.47950 HUF
500 AMD468.95900 HUF
1000 AMD937.91800 HUF
2000 AMD1875.83600 HUF
5000 AMD4689.59000 HUF
10000 AMD9379.18000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / درام أرمينية
2000 HUF2132.38000 AMD
5000 HUF5330.95000 AMD
10000 HUF10661.90000 AMD
15000 HUF15992.85000 AMD
20000 HUF21323.80000 AMD
30000 HUF31985.70000 AMD
40000 HUF42647.60000 AMD
50000 HUF53309.50000 AMD
60000 HUF63971.40000 AMD
100000 HUF106619.00000 AMD
150000 HUF159928.50000 AMD
200000 HUF213238.00000 AMD