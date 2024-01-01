Vietnam dongundan Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile VND → HRK çevirin

1.000 vnd
0,29 hrk

1.00000 VND = 0.00029 HRK

01:16 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8555451.076489.34111.45121.653460.9481618.3618
1 GBP1.1688511.25815104.4261.696241.932641.1082521.4622
1 USD0.929050.794818182.99991.34821.53610.8808517.0585
1 INR0.01119310.009576130.012048210.01624340.01850720.01061270.205524

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Hırvat Kunası
1 VND0.00029 HRK
5 VND0.00144 HRK
10 VND0.00287 HRK
20 VND0.00575 HRK
50 VND0.01437 HRK
100 VND0.02875 HRK
250 VND0.07187 HRK
500 VND0.14373 HRK
1000 VND0.28746 HRK
2000 VND0.57493 HRK
5000 VND1.43732 HRK
10000 VND2.87465 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Vietnam Dongu
1 HRK3478.68000 VND
5 HRK17393.40000 VND
10 HRK34786.80000 VND
20 HRK69573.60000 VND
50 HRK173934.00000 VND
100 HRK347868.00000 VND
250 HRK869670.00000 VND
500 HRK1739340.00000 VND
1000 HRK3478680.00000 VND
2000 HRK6957360.00000 VND
5000 HRK17393400.00000 VND
10000 HRK34786800.00000 VND