Svaziland lilangenisinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile SZL → ILS çevirin

1.000 szl
190,90 ils

1.00000 SZL = 0.19090 ILS

21:51 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548951.0772589.39891.450461.651080.94786518.3584
1 GBP1.1697311.26005104.5691.696591.931261.1087521.4736
1 USD0.928350.793619182.98811.346451.532680.8799517.0419
1 INR0.01118580.009563050.012049910.01622460.01846870.01060330.205354

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Svaziland lilangenisinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SZL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SZL → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Svaziland lilangenisi için en iyi döviz çiftleri

SZL → EUR

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SZL → USD

SZL → AUD

SZL → CAD

SZL → GBP

SZL → INR

SZL → ZAR

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Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Yeni İsrail Şekeli
1 SZL0.19090 ILS
5 SZL0.95451 ILS
10 SZL1.90902 ILS
20 SZL3.81804 ILS
50 SZL9.54510 ILS
100 SZL19.09020 ILS
250 SZL47.72550 ILS
500 SZL95.45100 ILS
1000 SZL190.90200 ILS
2000 SZL381.80400 ILS
5000 SZL954.51000 ILS
10000 SZL1909.02000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Svaziland Lilangenisi
1 ILS5.23828 SZL
5 ILS26.19140 SZL
10 ILS52.38280 SZL
20 ILS104.76560 SZL
50 ILS261.91400 SZL
100 ILS523.82800 SZL
250 ILS1309.57000 SZL
500 ILS2619.14000 SZL
1000 ILS5238.28000 SZL
2000 ILS10476.56000 SZL
5000 ILS26191.40000 SZL
10000 ILS52382.80000 SZL