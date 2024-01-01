Svaziland lilangenisinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile SZL → AUD çevirin

1.000 szl
80,89 aud

1.00000 SZL = 0.08089 AUD

21:48 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURSGDUSDAUDCADGBPINRZAR
1 EUR11.449411.077151.650931.450440.8549289.39920.4107
1 SGD0.68993410.7431631.139031.000710.58983561.679514.082
1 USD0.928351.345611.532681.346550.79368282.995918.9488
1 AUD0.6057190.8779370.6524510.8785570.51783854.150712.3631

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Svaziland lilangenisinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SZL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SZL → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Svaziland lilangenisi için en iyi döviz çiftleri

SZL → EUR

SZL → SGD

SZL → USD

SZL → AUD

SZL → CAD

SZL → GBP

SZL → INR

SZL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Avustralya Doları
1 SZL0.08089 AUD
5 SZL0.40443 AUD
10 SZL0.80886 AUD
20 SZL1.61771 AUD
50 SZL4.04428 AUD
100 SZL8.08856 AUD
250 SZL20.22140 AUD
500 SZL40.44280 AUD
1000 SZL80.88560 AUD
2000 SZL161.77120 AUD
5000 SZL404.42800 AUD
10000 SZL808.85600 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Svaziland Lilangenisi
1 AUD12.36310 SZL
5 AUD61.81550 SZL
10 AUD123.63100 SZL
20 AUD247.26200 SZL
50 AUD618.15500 SZL
100 AUD1236.31000 SZL
250 AUD3090.77500 SZL
500 AUD6181.55000 SZL
1000 AUD12363.10000 SZL
2000 AUD24726.20000 SZL
5000 AUD61815.50000 SZL
10000 AUD123631.00000 SZL