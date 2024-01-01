Kenya şilininden Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile KES → LRD çevirin

1.000 kes
1.273,88 lrd

1.00000 KES = 1.27388 LRD

08:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.347151515.711.353450.931450.7967181.538783.0365
1 SGD0.74230811125.121.004680.6914520.591411.1421961.6386
1 NGN0.0006597550.00088879110.0008929480.0006145560.000525640.001015170.0547839
1 CAD0.7388530.9953451119.8910.6882330.5886571.1368761.3517

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Kenya şilininden Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Liberya Doları
1 KES1.27388 LRD
5 KES6.36940 LRD
10 KES12.73880 LRD
20 KES25.47760 LRD
50 KES63.69400 LRD
100 KES127.38800 LRD
250 KES318.47000 LRD
500 KES636.94000 LRD
1000 KES1273.88000 LRD
2000 KES2547.76000 LRD
5000 KES6369.40000 LRD
10000 KES12738.80000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Kenya Şilini
1 LRD0.78500 KES
5 LRD3.92502 KES
10 LRD7.85004 KES
20 LRD15.70008 KES
50 LRD39.25020 KES
100 LRD78.50040 KES
250 LRD196.25100 KES
500 LRD392.50200 KES
1000 LRD785.00400 KES
2000 LRD1570.00800 KES
5000 LRD3925.02000 KES
10000 LRD7850.04000 KES