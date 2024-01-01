50 Liberya dolarından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile LRD → KES çevirin

50 lrd
33 kes

1,000L$ LRD = 0,6627Ksh KES

08:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,68160,6974
Düşük0,65730,6573
Ortalama0,66550,6710
Değişim0.20%-4.82%
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1 LRD → KES istatistikleri

LRD → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6816, en düşük 0,6573 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6655 oldu. LRD → KES kurundaki değişiklik 0.20 değerindeydi.

LRD → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6974, en düşük 0,6573 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6710 oldu. LRD → KES kurundaki değişiklik -4.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2220,9270,7831,33883,741,683
1 CAD0,723113,1770,670,5660,96760,5521,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5950,092
1 EUR1,0781,49119,65210,8451,44390,311,815

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

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LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Kenya Şilini
1 LRD0,66269 KES
5 LRD3,31347 KES
10 LRD6,62693 KES
20 LRD13,25386 KES
50 LRD33,13465 KES
100 LRD66,26930 KES
250 LRD165,67325 KES
500 LRD331,34650 KES
1000 LRD662,69300 KES
2000 LRD1.325,38600 KES
5000 LRD3.313,46500 KES
10000 LRD6.626,93000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Liberya Doları
1 KES1,50899 LRD
5 KES7,54495 LRD
10 KES15,08990 LRD
20 KES30,17980 LRD
50 KES75,44950 LRD
100 KES150,89900 LRD
250 KES377,24750 LRD
500 KES754,49500 LRD
1000 KES1.508,99000 LRD
2000 KES3.017,98000 LRD
5000 KES7.544,95000 LRD
10000 KES15.089,90000 LRD