Самоанские талы в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте WST в LKR по реальному обменному курсу

1 000 wst
119 510 lkr

1.00000 WST = 119.51000 LKR

Среднерыночный курс в 12:35 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса WST к LKR

1 мин. назад 1 WST → 0 LKR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86071.073289.09341.456551.67740.958718.502
1GBP1.1618511.2469103.5131.692291.948891.1138621.4966
1USD0.93180.801989183.01661.35721.562990.893317.24
1INR0.01122420.009660590.012045810.01634850.01882740.01076050.207669

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из самоанских тал в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите WST из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из WST в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for самоанская тала

WST в USD

WST в EUR

WST в AUD

WST в ZAR

WST в CAD

WST в GBP

WST в INR

WST в SGD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Самоанская тала / Шри-Ланкийская рупия
1 WST119.51000 LKR
5 WST597.55000 LKR
10 WST1195.10000 LKR
20 WST2390.20000 LKR
50 WST5975.50000 LKR
100 WST11951.00000 LKR
250 WST29877.50000 LKR
500 WST59755.00000 LKR
1000 WST119510.00000 LKR
2000 WST239020.00000 LKR
5000 WST597550.00000 LKR
10000 WST1195100.00000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Самоанская тала
1 LKR0.00837 WST
5 LKR0.04184 WST
10 LKR0.08367 WST
20 LKR0.16735 WST
50 LKR0.41837 WST
100 LKR0.83675 WST
250 LKR2.09187 WST
500 LKR4.18375 WST
1000 LKR8.36750 WST
2000 LKR16.73500 WST
5000 LKR41.83750 WST
10000 LKR83.67500 WST