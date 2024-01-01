Samoa talasından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile WST → LKR çevirin

1.000 wst
114.595 lkr

1.00000 WST = 114.59500 LKR

01:51 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10.9291.5357418.97391.347950.79450283.00591.34665
1 EUR1.0764511.6531520.42451.4510.8552189.35171.4496
1 AUD0.651150.604905112.35490.8777180.5173454.04930.876871
1 ZAR0.05270410.04896090.080939810.07104230.04187344.374740.0709738

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Samoa talasından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Sri Lanka Rupisi
1 WST114.59500 LKR
5 WST572.97500 LKR
10 WST1145.95000 LKR
20 WST2291.90000 LKR
50 WST5729.75000 LKR
100 WST11459.50000 LKR
250 WST28648.75000 LKR
500 WST57297.50000 LKR
1000 WST114595.00000 LKR
2000 WST229190.00000 LKR
5000 WST572975.00000 LKR
10000 WST1145950.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Samoa Talası
1 LKR0.00873 WST
5 LKR0.04363 WST
10 LKR0.08726 WST
20 LKR0.17453 WST
50 LKR0.43632 WST
100 LKR0.87264 WST
250 LKR2.18161 WST
500 LKR4.36321 WST
1000 LKR8.72642 WST
2000 LKR17.45284 WST
5000 LKR43.63210 WST
10000 LKR87.26420 WST