5 000 000 вьетнамких донгов в руандийские франки

Сконвертируйте VND в RWF по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = R₣0,05398 RWF

Среднерыночный курс в 14:12
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График изменения обменного курса VND к RWF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RWF
1 VND в RWFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,05450,0549
Низкий0,05330,0526
В среднем0,05380,0539
Изменение-0.79%2.61%
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Соотношение 1 VND к RWF

За последние 30 дней максимальный курс VND к RWF составил 0,0545, а минимальный — 0,0533. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0538. Изменение курса VND к RWF в процентном соотношении составило -0.79.

За последние 90 дней максимальный курс VND к RWF составил 0,0549, а минимальный — 0,0526. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0539. Изменение курса VND к RWF в процентном соотношении составило 2.61.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,520,9391,3331 397,991,39434,498153,725
1 AUD0,65810,6170,877919,5280,91722,691101,113
1 EUR1,0651,6211,421 489,211,48536,749163,755
1 SGD0,751,1410,70411 048,951,04625,885115,344

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в руандийские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Руандийский франк
1000 VND53,97970 RWF
2000 VND107,95940 RWF
5000 VND269,89850 RWF
10000 VND539,79700 RWF
20000 VND1 079,59400 RWF
50000 VND2 698,98500 RWF
100000 VND5 397,97000 RWF
200000 VND10 795,94000 RWF
500000 VND26 989,85000 RWF
1000000 VND53 979,70000 RWF
2000000 VND107 959,40000 RWF
5000000 VND269 898,50000 RWF
Обменные курсы Руандийский франк / Вьетнамский донг
1 RWF18,52550 VND
5 RWF92,62750 VND
10 RWF185,25500 VND
20 RWF370,51000 VND
50 RWF926,27500 VND
100 RWF1 852,55000 VND
250 RWF4 631,37500 VND
500 RWF9 262,75000 VND
1000 RWF18 525,50000 VND
2000 RWF37 051,00000 VND
5000 RWF92 627,50000 VND
10000 RWF185 255,00000 VND