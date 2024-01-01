100 тысяч вьетнамких донгов в руандийские франки
Сконвертируйте VND в RWF по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса VND к RWF
1 VND = 0,05398 RWF
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|1 VND в RWF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0545
|0,0549
|Низкий
|0,0533
|0,0526
|В среднем
|0,0538
|0,0539
|Изменение
|-0.79%
|2.61%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к RWF
За последние 30 дней максимальный курс VND к RWF составил 0,0545, а минимальный — 0,0533. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0538. Изменение курса VND к RWF в процентном соотношении составило -0.79.
За последние 90 дней максимальный курс VND к RWF составил 0,0549, а минимальный — 0,0526. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0539. Изменение курса VND к RWF в процентном соотношении составило 2.61.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в руандийские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Вьетнамский донг / Руандийский франк
|1000 VND
|53,97970 RWF
|2000 VND
|107,95940 RWF
|5000 VND
|269,89850 RWF
|10000 VND
|539,79700 RWF
|20000 VND
|1 079,59400 RWF
|50000 VND
|2 698,98500 RWF
|100000 VND
|5 397,97000 RWF
|200000 VND
|10 795,94000 RWF
|500000 VND
|26 989,85000 RWF
|1000000 VND
|53 979,70000 RWF
|2000000 VND
|107 959,40000 RWF
|5000000 VND
|269 898,50000 RWF
|Обменные курсы Руандийский франк / Вьетнамский донг
|1 RWF
|18,52550 VND
|5 RWF
|92,62750 VND
|10 RWF
|185,25500 VND
|20 RWF
|370,51000 VND
|50 RWF
|926,27500 VND
|100 RWF
|1 852,55000 VND
|250 RWF
|4 631,37500 VND
|500 RWF
|9 262,75000 VND
|1000 RWF
|18 525,50000 VND
|2000 RWF
|37 051,00000 VND
|5000 RWF
|92 627,50000 VND
|10000 RWF
|185 255,00000 VND