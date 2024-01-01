100 тысяч вьетнамких донгов в сербские динары
Сконвертируйте VND в RSD по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
График изменения обменного курса VND к RSD
1 VND = 0,00434 RSD
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 VND в RSD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0043
|0,0043
|Низкий
|0,0042
|0,0042
|В среднем
|0,0043
|0,0043
|Изменение
|0.56%
|2.37%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к RSD
За последние 30 дней максимальный курс VND к RSD составил 0,0043, а минимальный — 0,0042. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0043. Изменение курса VND к RSD в процентном соотношении составило 0.56.
За последние 90 дней максимальный курс VND к RSD составил 0,0043, а минимальный — 0,0042. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0043. Изменение курса VND к RSD в процентном соотношении составило 2.37.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в сербские динары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и RSD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в RSD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Вьетнамский донг / Сербский динар
|1000 VND
|4,33546 RSD
|2000 VND
|8,67092 RSD
|5000 VND
|21,67730 RSD
|10000 VND
|43,35460 RSD
|20000 VND
|86,70920 RSD
|50000 VND
|216,77300 RSD
|100000 VND
|433,54600 RSD
|200000 VND
|867,09200 RSD
|500000 VND
|2 167,73000 RSD
|1000000 VND
|4 335,46000 RSD
|2000000 VND
|8 670,92000 RSD
|5000000 VND
|21 677,30000 RSD
|Обменные курсы Сербский динар / Вьетнамский донг
|1 RSD
|230,65600 VND
|5 RSD
|1 153,28000 VND
|10 RSD
|2 306,56000 VND
|20 RSD
|4 613,12000 VND
|50 RSD
|11 532,80000 VND
|100 RSD
|23 065,60000 VND
|250 RSD
|57 664,00000 VND
|500 RSD
|115 328,00000 VND
|1000 RSD
|230 656,00000 VND
|2000 RSD
|461 312,00000 VND
|5000 RSD
|1 153 280,00000 VND
|10000 RSD
|2 306 560,00000 VND