График обменного курса VND — RSD
С помощью графиков валют Wise вы можете с легкостью изучать исторические данные рынка и анализировать тенденции обменного курса любых валютных пар с течением времени.
Наши интерактивные графики отображают среднерыночные обменные курсы, обновляемые в реальном времени, и позволяют вам просматривать данные за различные интервалы последних 5 лет. Чтобы открыть график, просто выберите две валюты и посмотрите детальную статистику.
График изменения обменного курса VND к RSD
1 VND = 0,00434 RSD
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Подробнее об этих валютах
- вьетнамкий донгвьетнамкий донг
Донг — это официальная валюта Вьетнама. Код валюты — VND; символ — ₫ или ‘D’. Донг чаще всего обменивается на доллар США. Донг был введен в обращение в 1978 году. Коэффициент конвертации достигает 4-значных цифр и донг является необеспеченной валютой.
Подробнее о VND
- сербский динарсербский динар
Лучшие графики обменного курса для валюты вьетнамкий донг
Популярные среди других пользователей валютные графики.
Встройте этот график в свой сайт с помощью нашего виджета курсов валют
Идеальное решение для улучшения финансового контента вашего сайта, позволяющее предоставлять посетителям самые актуальные курсы обмена валют.
Виджет разработан для бесшовной интеграции в ваш сайт и позволяет без лишних хлопот предлагать пользователям ценные данные о валютах, обновляемые в режиме реального времени. Независимо от того, каким сайтом вы управляете — финансовым блогом, сайтом электронной коммерции или платформой турпоездок, наш виджет может стать ценным дополнением для привлечения и информирования вашей аудитории.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
Смотрите, как менялись курсы за последний день или за последние 500. Добавляйте в избранное валюты, которыми вы часто пользуетесь или которые хотите отслеживать. Фунты, доллары, песо — не ограничивайте себя!
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.