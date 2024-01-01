100 тысяч вьетнамких донгов в польские злотые
Сконвертируйте VND в PLN по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
График изменения обменного курса VND к PLN
1 VND = 0,00016 PLN
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 VND в PLN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0002
|0,0002
|Низкий
|0,0002
|0,0002
|В среднем
|0,0002
|0,0002
|Изменение
|1.76%
|3.68%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к PLN
За последние 30 дней максимальный курс VND к PLN составил 0,0002, а минимальный — 0,0002. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0002. Изменение курса VND к PLN в процентном соотношении составило 1.76.
За последние 90 дней максимальный курс VND к PLN составил 0,0002, а минимальный — 0,0002. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0002. Изменение курса VND к PLN в процентном соотношении составило 3.68.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в польские злотые
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Вьетнамский донг / Польский злотый
|1000 VND
|0,16096 PLN
|2000 VND
|0,32192 PLN
|5000 VND
|0,80479 PLN
|10000 VND
|1,60959 PLN
|20000 VND
|3,21918 PLN
|50000 VND
|8,04795 PLN
|100000 VND
|16,09590 PLN
|200000 VND
|32,19180 PLN
|500000 VND
|80,47950 PLN
|1000000 VND
|160,95900 PLN
|2000000 VND
|321,91800 PLN
|5000000 VND
|804,79500 PLN
|Обменные курсы Польский злотый / Вьетнамский донг
|1 PLN
|6 212,76000 VND
|5 PLN
|31 063,80000 VND
|10 PLN
|62 127,60000 VND
|20 PLN
|124 255,20000 VND
|50 PLN
|310 638,00000 VND
|100 PLN
|621 276,00000 VND
|250 PLN
|1 553 190,00000 VND
|500 PLN
|3 106 380,00000 VND
|1000 PLN
|6 212 760,00000 VND
|2000 PLN
|12 425 520,00000 VND
|5000 PLN
|31 063 800,00000 VND
|10000 PLN
|62 127 600,00000 VND