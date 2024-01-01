2 000 вьетнамких донгов в молдавские леи
Сконвертируйте VND в MDL по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
График изменения обменного курса VND к MDL
1 VND = 0,00071 MDL
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 VND в MDL
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0007
|0,0007
|Низкий
|0,0007
|0,0007
|В среднем
|0,0007
|0,0007
|Изменение
|0.16%
|1.59%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к MDL
За последние 30 дней максимальный курс VND к MDL составил 0,0007, а минимальный — 0,0007. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0007. Изменение курса VND к MDL в процентном соотношении составило 0.16.
За последние 90 дней максимальный курс VND к MDL составил 0,0007, а минимальный — 0,0007. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0007. Изменение курса VND к MDL в процентном соотношении составило 1.59.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в молдавские леи
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Вьетнамский донг / Молдавский лей
|1000 VND
|0,70918 MDL
|2000 VND
|1,41837 MDL
|5000 VND
|3,54592 MDL
|10000 VND
|7,09183 MDL
|20000 VND
|14,18366 MDL
|50000 VND
|35,45915 MDL
|100000 VND
|70,91830 MDL
|200000 VND
|141,83660 MDL
|500000 VND
|354,59150 MDL
|1000000 VND
|709,18300 MDL
|2000000 VND
|1 418,36600 MDL
|5000000 VND
|3 545,91500 MDL
|Обменные курсы Молдавский лей / Вьетнамский донг
|1 MDL
|1 410,07000 VND
|5 MDL
|7 050,35000 VND
|10 MDL
|14 100,70000 VND
|20 MDL
|28 201,40000 VND
|50 MDL
|70 503,50000 VND
|100 MDL
|141 007,00000 VND
|250 MDL
|352 517,50000 VND
|500 MDL
|705 035,00000 VND
|1000 MDL
|1 410 070,00000 VND
|2000 MDL
|2 820 140,00000 VND
|5000 MDL
|7 050 350,00000 VND
|10000 MDL
|14 100 700,00000 VND