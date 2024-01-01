1 миллион вьетнамких донгов в молдавские леи

Сконвертируйте VND в MDL по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = L0,0007092 MDL

Среднерыночный курс в 13:30
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса VND к MDL

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

MDL
1 VND в MDLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00070,0007
Низкий0,00070,0007
В среднем0,00070,0007
Изменение0.16%1.59%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 VND к MDL

За последние 30 дней максимальный курс VND к MDL составил 0,0007, а минимальный — 0,0007. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0007. Изменение курса VND к MDL в процентном соотношении составило 0.16.

За последние 90 дней максимальный курс VND к MDL составил 0,0007, а минимальный — 0,0007. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0007. Изменение курса VND к MDL в процентном соотношении составило 1.59.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график VND к MDL

Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5220,941,3341 400,091,39534,494153,935
1 AUD0,65710,6170,876919,7890,91622,661101,128
1 EUR1,0641,6211,4191 489,771,48436,703163,79
1 SGD0,751,1410,70511 049,741,04625,862115,415

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

VND в USD

VND в AUD

VND в EUR

VND в SGD

VND в KRW

VND в CAD

VND в THB

VND в JPY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Молдавский лей
1000 VND0,70918 MDL
2000 VND1,41837 MDL
5000 VND3,54592 MDL
10000 VND7,09183 MDL
20000 VND14,18366 MDL
50000 VND35,45915 MDL
100000 VND70,91830 MDL
200000 VND141,83660 MDL
500000 VND354,59150 MDL
1000000 VND709,18300 MDL
2000000 VND1 418,36600 MDL
5000000 VND3 545,91500 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Вьетнамский донг
1 MDL1 410,07000 VND
5 MDL7 050,35000 VND
10 MDL14 100,70000 VND
20 MDL28 201,40000 VND
50 MDL70 503,50000 VND
100 MDL141 007,00000 VND
250 MDL352 517,50000 VND
500 MDL705 035,00000 VND
1000 MDL1 410 070,00000 VND
2000 MDL2 820 140,00000 VND
5000 MDL7 050 350,00000 VND
10000 MDL14 100 700,00000 VND