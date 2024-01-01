20 000 вьетнамких донгов в брунейские доллары

Сконвертируйте VND в BND по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = B$0,00005261 BND

Среднерыночный курс в 12:13
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса VND к BND

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

BND
1 VND в BNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00010,0001
Низкий0,00010,0001
В среднем0,00010,0001
Изменение0.06%0.37%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 VND к BND

За последние 30 дней максимальный курс VND к BND составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к BND в процентном соотношении составило 0.06.

За последние 90 дней максимальный курс VND к BND составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к BND в процентном соотношении составило 0.37.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график VND к BND

Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5180,9381,3321 396,831,39334,389153,75
1 AUD0,65910,6180,877919,9520,91722,649101,26
1 EUR1,0661,61911,421 489,441,48536,669163,945
1 SGD0,7511,140,70411 048,911,04625,823115,454

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в брунейские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и BND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в BND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

VND в USD

VND в AUD

VND в EUR

VND в SGD

VND в KRW

VND в CAD

VND в THB

VND в JPY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Брунейский доллар
1000 VND0,05261 BND
2000 VND0,10523 BND
5000 VND0,26307 BND
10000 VND0,52614 BND
20000 VND1,05228 BND
50000 VND2,63070 BND
100000 VND5,26139 BND
200000 VND10,52278 BND
500000 VND26,30695 BND
1000000 VND52,61390 BND
2000000 VND105,22780 BND
5000000 VND263,06950 BND
Обменные курсы Брунейский доллар / Вьетнамский донг
1 BND19 006,40000 VND
5 BND95 032,00000 VND
10 BND190 064,00000 VND
20 BND380 128,00000 VND
50 BND950 320,00000 VND
100 BND1 900 640,00000 VND
250 BND4 751 600,00000 VND
500 BND9 503 200,00000 VND
1000 BND19 006 400,00000 VND
2000 BND38 012 800,00000 VND
5000 BND95 032 000,00000 VND
10000 BND190 064 000,00000 VND