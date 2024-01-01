1 брунейский доллар в вьетнамские донги

Сконвертируйте BND в VND по реальному обменному курсу

1 bnd
18 863 vnd

B$1,000 BND = ₫18 860 VND

Среднерыночный курс в 14:25
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1 BND в VNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий18 955,400018 955,4000
Низкий18 737,500018 554,3000
В среднем18 829,146718 806,6933
Изменить0.15%1.01%
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Соотношение 1 BND к VND

За последние 30 дней максимальный курс BND к VND составил 18 955,4000, а минимальный — 18 737,5000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 18 829,1467. Изменение курса BND к VND в процентном соотношении составило 0.15.

За последние 90 дней максимальный курс BND к VND составил 18 955,4000, а минимальный — 18 554,3000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 18 806,6933. Изменение курса BND к VND в процентном соотношении составило 1.01.

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Популярные валюты

 USDEURCADNZDZARSGDAUDGBP
1 USD10,9171,3691,64818,211,3421,4850,771
1 EUR1,09111,4931,79719,8641,4641,620,841
1 CAD0,730,6711,20413,3020,981,0850,563
1 NZD0,6070,5560,831111,0530,8150,9010,468

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Как произвести расчет конвертации из брунейских долларов в вьетнамские донги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BND из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BND в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для брунейский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Брунейский доллар / Вьетнамский донг
1 BND18 863,40000 VND
5 BND94 317,00000 VND
10 BND188 634,00000 VND
20 BND377 268,00000 VND
50 BND943 170,00000 VND
100 BND1 886 340,00000 VND
250 BND4 715 850,00000 VND
500 BND9 431 700,00000 VND
1000 BND18 863 400,00000 VND
2000 BND37 726 800,00000 VND
5000 BND94 317 000,00000 VND
10000 BND188 634 000,00000 VND
Обменные курсы Вьетнамский донг / Брунейский доллар
1000 VND0,05301 BND
2000 VND0,10603 BND
5000 VND0,26506 BND
10000 VND0,53013 BND
20000 VND1,06025 BND
50000 VND2,65064 BND
100000 VND5,30127 BND
200000 VND10,60254 BND
500000 VND26,50635 BND
1000000 VND53,01270 BND
2000000 VND106,02540 BND
5000000 VND265,06350 BND