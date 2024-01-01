История обменного курса брунейский доллар–вьетнамские донги

Обменный курс брунейский доллар/вьетнамские донги сейчас составляет 18 863,400, отражая изменение в размере -0.186% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.414% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/вьетнамские донги колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 18 956,900, и минимумом, равным 18 858,800, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.350% уменьшение стоимости.