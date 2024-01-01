1 тысяча вьетнамких донгов в австралийские доллары

Сконвертируйте VND в AUD по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = A$0,00006002 AUD

Среднерыночный курс в 11:44
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График изменения обменного курса VND к AUD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AUD
1 VND в AUDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00010,0001
Низкий0,00010,0001
В среднем0,00010,0001
Изменение0.54%0.09%
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Соотношение 1 VND к AUD

За последние 30 дней максимальный курс VND к AUD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к AUD в процентном соотношении составило 0.54.

За последние 90 дней максимальный курс VND к AUD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к AUD в процентном соотношении составило 0.09.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5190,9381,3321 3971,39334,39153,73
1 AUD0,65810,6170,877919,6450,91722,639101,2
1 EUR1,0661,6211,421 489,551,48536,668163,915
1 SGD0,7511,140,70411 048,81,04625,818115,413

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

VND в USD

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VND в EUR

VND в SGD

VND в KRW

VND в CAD

VND в THB

VND в JPY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Австралийский доллар
1000 VND0,06002 AUD
2000 VND0,12003 AUD
5000 VND0,30008 AUD
10000 VND0,60016 AUD
20000 VND1,20033 AUD
50000 VND3,00082 AUD
100000 VND6,00164 AUD
200000 VND12,00328 AUD
500000 VND30,00820 AUD
1000000 VND60,01640 AUD
2000000 VND120,03280 AUD
5000000 VND300,08200 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Вьетнамский донг
1 AUD16 662,10000 VND
5 AUD83 310,50000 VND
10 AUD166 621,00000 VND
20 AUD333 242,00000 VND
50 AUD833 105,00000 VND
100 AUD1 666 210,00000 VND
250 AUD4 165 525,00000 VND
500 AUD8 331 050,00000 VND
1000 AUD16 662 100,00000 VND
2000 AUD33 324 200,00000 VND
5000 AUD83 310 500,00000 VND
10000 AUD166 621 000,00000 VND