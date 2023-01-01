Угандийские шиллинги в узбекские сомы

Сконвертируйте UGX в UZS по реальному обменному курсу

1000 ugx
3267.60 uzs

1.00000 UGX = 3.26760 UZS

Среднерыночный курс в 10:56 UTC
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График изменения обменного курса UGX к UZS

1 мин. назад 1 UGX → 0 UZS
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86051.073189.02171.45631.675410.958418.5146
1GBP1.1621211.2471103.4561.692441.947071.1137721.5167
1USD0.93190.80186182.95751.35711.561280.893117.2534
1INR0.01123320.009665920.012054410.0163590.01882020.01076580.207979

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в узбекские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и UZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в UZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Угандийский шиллинг / Узбекский сом
1 UGX3.26760 UZS
5 UGX16.33800 UZS
10 UGX32.67600 UZS
20 UGX65.35200 UZS
50 UGX163.38000 UZS
100 UGX326.76000 UZS
250 UGX816.90000 UZS
500 UGX1633.80000 UZS
1000 UGX3267.60000 UZS
2000 UGX6535.20000 UZS
5000 UGX16338.00000 UZS
10000 UGX32676.00000 UZS
Обменные курсы Узбекский сом / Угандийский шиллинг
1 UZS0.30604 UGX
5 UZS1.53018 UGX
10 UZS3.06035 UGX
20 UZS6.12070 UGX
50 UZS15.30175 UGX
100 UZS30.60350 UGX
250 UZS76.50875 UGX
500 UZS153.01750 UGX
1000 UZS306.03500 UGX
2000 UZS612.07000 UGX
5000 UZS1530.17500 UGX
10000 UZS3060.35000 UGX