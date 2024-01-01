Uganda şilininden Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile UGX → UZS çevirin

1.000 ugx
3.225,80 uzs

1.00000 UGX = 3.22580 UZS

19:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11.535040.929051.346350.79450283.00621517.831.34755
1 AUD0.6514510.6052120.877080.51757854.0744988.790.877861
1 EUR1.07641.6523111.449210.855289.34791633.791.4505
1 SGD0.7427491.140150.69003110.59011661.65281127.371.00089

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Uganda şilininden Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uganda şilini için en iyi döviz çiftleri

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uganda Şilini / Özbekistan Somu
1 UGX3.22580 UZS
5 UGX16.12900 UZS
10 UGX32.25800 UZS
20 UGX64.51600 UZS
50 UGX161.29000 UZS
100 UGX322.58000 UZS
250 UGX806.45000 UZS
500 UGX1612.90000 UZS
1000 UGX3225.80000 UZS
2000 UGX6451.60000 UZS
5000 UGX16129.00000 UZS
10000 UGX32258.00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Uganda Şilini
1 UZS0.31000 UGX
5 UZS1.55001 UGX
10 UZS3.10001 UGX
20 UZS6.20002 UGX
50 UZS15.50005 UGX
100 UZS31.00010 UGX
250 UZS77.50025 UGX
500 UZS155.00050 UGX
1000 UZS310.00100 UGX
2000 UZS620.00200 UGX
5000 UZS1550.00500 UGX
10000 UZS3100.01000 UGX