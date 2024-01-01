50 угандийских шиллингов в узбекские сомы

Сконвертируйте UGX в UZS по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = so'm3,502 UZS

Среднерыночный курс в 07:53
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График изменения обменного курса UGX к UZS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UZS
1 UGX в UZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,50343,5034
Низкий3,47633,3854
В среднем3,49363,4500
Изменение0.55%3.43%
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Соотношение 1 UGX к UZS

За последние 30 дней максимальный курс UGX к UZS составил 3,5034, а минимальный — 3,4763. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,4936. Изменение курса UGX к UZS в процентном соотношении составило 0.55.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к UZS составил 3,5034, а минимальный — 3,3854. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,4500. Изменение курса UGX к UZS в процентном соотношении составило 3.43.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,520,9351,3310,77584,3881 695,521,392
1 AUD0,65810,6150,8750,5155,5191 115,480,916
1 EUR1,0691,62511,4220,82990,2111 812,511,488
1 SGD0,7521,1420,70310,58363,4191 274,21,046

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в узбекские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и UZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в UZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Узбекский сом
1 UGX3,50151 UZS
5 UGX17,50755 UZS
10 UGX35,01510 UZS
20 UGX70,03020 UZS
50 UGX175,07550 UZS
100 UGX350,15100 UZS
250 UGX875,37750 UZS
500 UGX1 750,75500 UZS
1000 UGX3 501,51000 UZS
2000 UGX7 003,02000 UZS
5000 UGX17 507,55000 UZS
10000 UGX35 015,10000 UZS
Обменные курсы Узбекский сом / Угандийский шиллинг
1 UZS0,28559 UGX
5 UZS1,42795 UGX
10 UZS2,85591 UGX
20 UZS5,71182 UGX
50 UZS14,27955 UGX
100 UZS28,55910 UGX
250 UZS71,39775 UGX
500 UZS142,79550 UGX
1000 UZS285,59100 UGX
2000 UZS571,18200 UGX
5000 UZS1 427,95500 UGX
10000 UZS2 855,91000 UGX