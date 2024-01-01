20 узбекских сомов в угандийские шиллинги

Сконвертируйте UZS в UGX по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = Ush0,2858 UGX

Среднерыночный курс в 11:35
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График изменения обменного курса UZS к UGX

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UGX
1 UZS в UGXПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,28770,2954
Низкий0,28540,2854
В среднем0,28620,2899
Изменение-0.49%-3.26%
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Соотношение 1 UZS к UGX

За последние 30 дней максимальный курс UZS к UGX составил 0,2877, а минимальный — 0,2854. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2862. Изменение курса UZS к UGX в процентном соотношении составило -0.49.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к UGX составил 0,2954, а минимальный — 0,2854. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2899. Изменение курса UZS к UGX в процентном соотношении составило -3.26.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8271,06689,9321,4851,6190,93721,779
1 GBP1,20911,288108,7121,7951,9581,13326,327
1 USD0,9380,776184,3871,3931,520,8820,437
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,242

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в угандийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и UGX из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в UGX, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

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UZS в JPY

UZS в RUB

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UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Угандийский шиллинг
1 UZS0,28576 UGX
5 UZS1,42880 UGX
10 UZS2,85760 UGX
20 UZS5,71520 UGX
50 UZS14,28800 UGX
100 UZS28,57600 UGX
250 UZS71,44000 UGX
500 UZS142,88000 UGX
1000 UZS285,76000 UGX
2000 UZS571,52000 UGX
5000 UZS1 428,80000 UGX
10000 UZS2 857,60000 UGX
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Узбекский сом
1 UGX3,49944 UZS
5 UGX17,49720 UZS
10 UGX34,99440 UZS
20 UGX69,98880 UZS
50 UGX174,97200 UZS
100 UGX349,94400 UZS
250 UGX874,86000 UZS
500 UGX1 749,72000 UZS
1000 UGX3 499,44000 UZS
2000 UGX6 998,88000 UZS
5000 UGX17 497,20000 UZS
10000 UGX34 994,40000 UZS