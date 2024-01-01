10 угандийских шиллингов в сейшельские рупии

Сконвертируйте UGX в SCR по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = ₨0,003704 SCR

Среднерыночный курс в 07:25
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График изменения обменного курса UGX к SCR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SCR
1 UGX в SCRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00410,0041
Низкий0,00360,0035
В среднем0,00380,0037
Изменение1.01%-0.80%
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Соотношение 1 UGX к SCR

За последние 30 дней максимальный курс UGX к SCR составил 0,0041, а минимальный — 0,0036. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0038. Изменение курса UGX к SCR в процентном соотношении составило 1.01.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к SCR составил 0,0041, а минимальный — 0,0035. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0037. Изменение курса UGX к SCR в процентном соотношении составило -0.80.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5190,9341,3290,77584,3851 695,521,392
1 AUD0,65810,6150,8750,5155,5471 116,080,916
1 EUR1,0711,62711,4240,8390,3641 815,651,49
1 SGD0,7521,1430,70210,58363,4761 275,41,047

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в сейшельские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и SCR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в SCR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Сейшельская рупия
1 UGX0,00370 SCR
5 UGX0,01852 SCR
10 UGX0,03704 SCR
20 UGX0,07408 SCR
50 UGX0,18520 SCR
100 UGX0,37039 SCR
250 UGX0,92598 SCR
500 UGX1,85196 SCR
1000 UGX3,70391 SCR
2000 UGX7,40782 SCR
5000 UGX18,51955 SCR
10000 UGX37,03910 SCR
Обменные курсы Сейшельская рупия / Угандийский шиллинг
1 SCR269,98500 UGX
5 SCR1 349,92500 UGX
10 SCR2 699,85000 UGX
20 SCR5 399,70000 UGX
50 SCR13 499,25000 UGX
100 SCR26 998,50000 UGX
250 SCR67 496,25000 UGX
500 SCR134 992,50000 UGX
1000 SCR269 985,00000 UGX
2000 SCR539 970,00000 UGX
5000 SCR1 349 925,00000 UGX
10000 SCR2 699 850,00000 UGX