10 угандийских шиллингов в руандийские франки

Сконвертируйте UGX в RWF по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = R₣0,3735 RWF

Среднерыночный курс в 07:21
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График изменения обменного курса UGX к RWF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RWF
1 UGX в RWFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,37350,3735
Низкий0,36810,3546
В среднем0,37050,3642
Изменение1.47%5.34%
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Соотношение 1 UGX к RWF

За последние 30 дней максимальный курс UGX к RWF составил 0,3735, а минимальный — 0,3681. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3705. Изменение курса UGX к RWF в процентном соотношении составило 1.47.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к RWF составил 0,3735, а минимальный — 0,3546. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3642. Изменение курса UGX к RWF в процентном соотношении составило 5.34.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5180,9341,3290,77584,3821 695,521,392
1 AUD0,65910,6150,8750,5155,571 116,580,917
1 EUR1,0711,62611,4240,8390,3731 815,91,491
1 SGD0,7521,1420,70210,58363,4811 275,551,047

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в руандийские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Руандийский франк
1 UGX0,37353 RWF
5 UGX1,86767 RWF
10 UGX3,73533 RWF
20 UGX7,47066 RWF
50 UGX18,67665 RWF
100 UGX37,35330 RWF
250 UGX93,38325 RWF
500 UGX186,76650 RWF
1000 UGX373,53300 RWF
2000 UGX747,06600 RWF
5000 UGX1 867,66500 RWF
10000 UGX3 735,33000 RWF
Обменные курсы Руандийский франк / Угандийский шиллинг
1 RWF2,67714 UGX
5 RWF13,38570 UGX
10 RWF26,77140 UGX
20 RWF53,54280 UGX
50 RWF133,85700 UGX
100 RWF267,71400 UGX
250 RWF669,28500 UGX
500 RWF1 338,57000 UGX
1000 RWF2 677,14000 UGX
2000 RWF5 354,28000 UGX
5000 RWF13 385,70000 UGX
10000 RWF26 771,40000 UGX