20 угандийских шиллингов в румынские леи

Сконвертируйте UGX в RON по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = L0,001269 RON

Среднерыночный курс в 07:19
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График изменения обменного курса UGX к RON

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RON
1 UGX в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00130,0013
Низкий0,00120,0012
В среднем0,00130,0012
Изменение2.33%4.53%
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Соотношение 1 UGX к RON

За последние 30 дней максимальный курс UGX к RON составил 0,0013, а минимальный — 0,0012. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0013. Изменение курса UGX к RON в процентном соотношении составило 2.33.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к RON составил 0,0013, а минимальный — 0,0012. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0012. Изменение курса UGX к RON в процентном соотношении составило 4.53.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5180,9341,3290,77584,3831 695,521,392
1 AUD0,65910,6150,8750,5155,571 116,580,917
1 EUR1,0711,62711,4240,8390,3951 816,331,491
1 SGD0,7521,1430,70210,58363,4961 275,831,047

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Румынский лей
1 UGX0,00127 RON
5 UGX0,00634 RON
10 UGX0,01269 RON
20 UGX0,02538 RON
50 UGX0,06344 RON
100 UGX0,12689 RON
250 UGX0,31722 RON
500 UGX0,63444 RON
1000 UGX1,26888 RON
2000 UGX2,53776 RON
5000 UGX6,34440 RON
10000 UGX12,68880 RON
Обменные курсы Румынский лей / Угандийский шиллинг
1 RON788,09500 UGX
5 RON3 940,47500 UGX
10 RON7 880,95000 UGX
20 RON15 761,90000 UGX
50 RON39 404,75000 UGX
100 RON78 809,50000 UGX
250 RON197 023,75000 UGX
500 RON394 047,50000 UGX
1000 RON788 095,00000 UGX
2000 RON1 576 190,00000 UGX
5000 RON3 940 475,00000 UGX
10000 RON7 880 950,00000 UGX