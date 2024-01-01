1 угандийский шиллинг в румынские леи

Сконвертируйте UGX в RON по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = L0,001269 RON

Среднерыночный курс в 07:18
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График изменения обменного курса UGX к RON

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RON
1 UGX в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00130,0013
Низкий0,00120,0012
В среднем0,00130,0012
Изменение2.33%4.53%
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Соотношение 1 UGX к RON

За последние 30 дней максимальный курс UGX к RON составил 0,0013, а минимальный — 0,0012. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0013. Изменение курса UGX к RON в процентном соотношении составило 2.33.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к RON составил 0,0013, а минимальный — 0,0012. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0012. Изменение курса UGX к RON в процентном соотношении составило 4.53.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5180,9331,3290,77584,3811 695,521,392
1 AUD0,65910,6150,8760,5155,6031 117,260,917
1 EUR1,0711,62611,4240,8390,4011 816,51,491
1 SGD0,7531,1420,70210,58363,4991 275,931,047

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийский шиллинг

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

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UGX в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Румынский лей
1 UGX0,00127 RON
5 UGX0,00634 RON
10 UGX0,01269 RON
20 UGX0,02537 RON
50 UGX0,06344 RON
100 UGX0,12687 RON
250 UGX0,31718 RON
500 UGX0,63435 RON
1000 UGX1,26870 RON
2000 UGX2,53740 RON
5000 UGX6,34350 RON
10000 UGX12,68700 RON
Обменные курсы Румынский лей / Угандийский шиллинг
1 RON788,20600 UGX
5 RON3 941,03000 UGX
10 RON7 882,06000 UGX
20 RON15 764,12000 UGX
50 RON39 410,30000 UGX
100 RON78 820,60000 UGX
250 RON197 051,50000 UGX
500 RON394 103,00000 UGX
1000 RON788 206,00000 UGX
2000 RON1 576 412,00000 UGX
5000 RON3 941 030,00000 UGX
10000 RON7 882 060,00000 UGX