Тунисские динары в новые израильские шекели

Сконвертируйте TND в ILS по реальному обменному курсу

1000 tnd
1219.75 ils

1.00000 TND = 1.21975 ILS

Среднерыночный курс в 9:23 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса TND к ILS

1 мин. назад 1 TND → 0 ILS
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86061.073389.02161.455771.674150.958618.5197
1GBP1.1619811.2472103.4451.691641.945411.1138721.5203
1USD0.93170.801796182.9421.356351.559820.893117.2549
1INR0.01123320.009666950.012056610.0163530.01880610.01076780.208036

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из тунисских динаров в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TND из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TND в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for тунисский динар

TND в USD

TND в EUR

TND в GBP

TND в INR

TND в JPY

TND в RUB

TND в AUD

TND в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Тунисский динар / Израильский новый шекель
1 TND1.21975 ILS
5 TND6.09875 ILS
10 TND12.19750 ILS
20 TND24.39500 ILS
50 TND60.98750 ILS
100 TND121.97500 ILS
250 TND304.93750 ILS
500 TND609.87500 ILS
1000 TND1219.75000 ILS
2000 TND2439.50000 ILS
5000 TND6098.75000 ILS
10000 TND12197.50000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Тунисский динар
1 ILS0.81984 TND
5 ILS4.09919 TND
10 ILS8.19839 TND
20 ILS16.39678 TND
50 ILS40.99195 TND
100 ILS81.98390 TND
250 ILS204.95975 TND
500 ILS409.91950 TND
1000 ILS819.83900 TND
2000 ILS1639.67800 TND
5000 ILS4099.19500 TND
10000 ILS8198.39000 TND