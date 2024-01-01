Tunus dinarından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile TND → ILS çevirin

1.000 tnd
1.155,38 ils

1.00000 TND = 1.15538 ILS

22:52 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548451.077289.42891.450721.650630.9479618.3685
1 GBP1.169811.2601104.6131.697041.930891.1089321.4874
1 USD0.928350.793588183.01981.346751.532330.8800517.0521
1 INR0.01118210.009559020.012045310.0162220.01845740.01060050.205398

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Tunus dinarından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TND → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tunus dinarı için en iyi döviz çiftleri

TND → USD

TND → EUR

TND → GBP

TND → INR

TND → JPY

TND → RUB

TND → AUD

TND → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Yeni İsrail Şekeli
1 TND1.15538 ILS
5 TND5.77690 ILS
10 TND11.55380 ILS
20 TND23.10760 ILS
50 TND57.76900 ILS
100 TND115.53800 ILS
250 TND288.84500 ILS
500 TND577.69000 ILS
1000 TND1155.38000 ILS
2000 TND2310.76000 ILS
5000 TND5776.90000 ILS
10000 TND11553.80000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Tunus Dinarı
1 ILS0.86551 TND
5 ILS4.32757 TND
10 ILS8.65514 TND
20 ILS17.31028 TND
50 ILS43.27570 TND
100 ILS86.55140 TND
250 ILS216.37850 TND
500 ILS432.75700 TND
1000 ILS865.51400 TND
2000 ILS1731.02800 TND
5000 ILS4327.57000 TND
10000 ILS8655.14000 TND