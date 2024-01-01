1 тысяча израильских новых шекелей в тунисские динары

Сконвертируйте ILS в TND по реальному обменному курсу

1 000 ils
850,802 tnd

₪1,000 ILS = DT0,8508 TND

Среднерыночный курс в 16:34
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1 ILS в TNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,86290,8629
Низкий0,83280,8275
В среднем0,84460,8425
Изменить1.15%1.59%
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Соотношение 1 ILS к TND

За последние 30 дней максимальный курс ILS к TND составил 0,8629, а минимальный — 0,8328. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,8446. Изменение курса ILS к TND в процентном соотношении составило 1.15.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к TND составил 0,8629, а минимальный — 0,8275. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,8425. Изменение курса ILS к TND в процентном соотношении составило 1.59.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,151,4941,6270,96719,631
1 GBP1,18711,292108,1791,7731,9311,14823,298
1 USD0,9190,774183,721,3721,4950,88818,031
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в тунисские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и TND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в TND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Тунисский динар
1 ILS0,85080 TND
5 ILS4,25401 TND
10 ILS8,50802 TND
20 ILS17,01604 TND
50 ILS42,54010 TND
100 ILS85,08020 TND
250 ILS212,70050 TND
500 ILS425,40100 TND
1000 ILS850,80200 TND
2000 ILS1 701,60400 TND
5000 ILS4 254,01000 TND
10000 ILS8 508,02000 TND
Обменные курсы Тунисский динар / Израильский новый шекель
1 TND1,17536 ILS
5 TND5,87680 ILS
10 TND11,75360 ILS
20 TND23,50720 ILS
50 TND58,76800 ILS
100 TND117,53600 ILS
250 TND293,84000 ILS
500 TND587,68000 ILS
1000 TND1 175,36000 ILS
2000 TND2 350,72000 ILS
5000 TND5 876,80000 ILS
10000 TND11 753,60000 ILS