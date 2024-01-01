История обменного курса израильский новый шекель–тунисские динары

Обменный курс израильский новый шекель/тунисские динары сейчас составляет 0,851, отражая изменение в размере 0.008% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.416% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/тунисские динары колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 0,864, и минимумом, равным 0,844, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.554% уменьшение стоимости.