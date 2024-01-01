20 тунисских динаров в новые израильские шекели

Сконвертируйте TND в ILS по реальному обменному курсу

20 tnd
23,49 ils

DT1,000 TND = ₪1,175 ILS

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TND в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,20081,2085
Низкий1,15881,1588
В среднем1,18341,1866
Изменить-1.91%-1.64%
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Соотношение 1 TND к ILS

За последние 30 дней максимальный курс TND к ILS составил 1,2008, а минимальный — 1,1588. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,1834. Изменение курса TND к ILS в процентном соотношении составило -1.91.

За последние 90 дней максимальный курс TND к ILS составил 1,2085, а минимальный — 1,1588. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,1866. Изменение курса TND к ILS в процентном соотношении составило -1.64.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из тунисских динаров в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TND из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TND в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для тунисских динаров

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Тунисский динар / Израильский новый шекель
1 TND1,17454 ILS
5 TND5,87270 ILS
10 TND11,74540 ILS
20 TND23,49080 ILS
50 TND58,72700 ILS
100 TND117,45400 ILS
250 TND293,63500 ILS
500 TND587,27000 ILS
1000 TND1 174,54000 ILS
2000 TND2 349,08000 ILS
5000 TND5 872,70000 ILS
10000 TND11 745,40000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Тунисский динар
1 ILS0,85140 TND
5 ILS4,25699 TND
10 ILS8,51397 TND
20 ILS17,02794 TND
50 ILS42,56985 TND
100 ILS85,13970 TND
250 ILS212,84925 TND
500 ILS425,69850 TND
1000 ILS851,39700 TND
2000 ILS1 702,79400 TND
5000 ILS4 256,98500 TND
10000 ILS8 513,97000 TND