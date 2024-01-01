1 филиппинское песо в египетские фунты

Сконвертируйте PHP в EGP по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = E£0,8432 EGP

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PHP к EGP

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

EGP
1 PHP в EGPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,84970,8738
Низкий0,83470,8347
В среднем0,84100,8554
Изменение-0.63%-2.04%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PHP к EGP

За последние 30 дней максимальный курс PHP к EGP составил 0,8497, а минимальный — 0,8347. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,8410. Изменение курса PHP к EGP в процентном соотношении составило -0.63.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к EGP составил 0,8738, а минимальный — 0,8347. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,8554. Изменение курса PHP к EGP в процентном соотношении составило -2.04.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PHP к EGP

Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в египетские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и EGP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в EGP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинское песо

PHP в USD

PHP в CAD

PHP в EUR

PHP в AUD

PHP в GBP

PHP в KRW

PHP в JPY

PHP в CNY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Египетский фунт
1 PHP0,84316 EGP
5 PHP4,21579 EGP
10 PHP8,43157 EGP
20 PHP16,86314 EGP
50 PHP42,15785 EGP
100 PHP84,31570 EGP
250 PHP210,78925 EGP
500 PHP421,57850 EGP
1000 PHP843,15700 EGP
2000 PHP1 686,31400 EGP
5000 PHP4 215,78500 EGP
10000 PHP8 431,57000 EGP
Обменные курсы Египетский фунт / Филиппинский песо
1 EGP1,18602 PHP
5 EGP5,93010 PHP
10 EGP11,86020 PHP
20 EGP23,72040 PHP
50 EGP59,30100 PHP
100 EGP118,60200 PHP
250 EGP296,50500 PHP
500 EGP593,01000 PHP
1000 EGP1 186,02000 PHP
2000 EGP2 372,04000 PHP
5000 EGP5 930,10000 PHP
10000 EGP11 860,20000 PHP