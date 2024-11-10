5 новозеландских долларов в нигерийские найры

Сконвертируйте NZD в NGN по реальному обменному курсу

$1,000 NZD = ₦1 012 NGN

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса NZD к NGN

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

NGN
1 NZD в NGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1 032,88001 068,2600
Низкий1 011,8000951,7850
В среднем1 020,89371 012,6409
Изменение-0.89%5.69%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 NZD к NGN

За последние 30 дней максимальный курс NZD к NGN составил 1 032,8800, а минимальный — 1 011,8000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 020,8937. Изменение курса NZD к NGN в процентном соотношении составило -0.89.

За последние 90 дней максимальный курс NZD к NGN составил 1 068,2600, а минимальный — 951,7850. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 012,6409. Изменение курса NZD к NGN в процентном соотношении составило 5.69.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график NZD к NGN

Популярные валюты

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11,5190,7740,93384,3891,3910,876152,63
1 AUD0,65810,510,61455,5580,9160,577100,484
1 GBP1,2921,96211,205109,0271,7971,131197,19
1 EUR1,0721,6280,83190,4571,4910,939163,6

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из новозеландских долларов в нигерийские найры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NZD из выпадающего списка для исходной валюты и NGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NZD в NGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новозеландских долларов

NZD в USD

NZD в AUD

NZD в GBP

NZD в EUR

NZD в INR

NZD в CAD

NZD в CHF

NZD в JPY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новозеландский доллар / Нигерийская найра
1 NZD1 011,80000 NGN
5 NZD5 059,00000 NGN
10 NZD10 118,00000 NGN
20 NZD20 236,00000 NGN
50 NZD50 590,00000 NGN
100 NZD101 180,00000 NGN
250 NZD252 950,00000 NGN
500 NZD505 900,00000 NGN
1000 NZD1 011 800,00000 NGN
2000 NZD2 023 600,00000 NGN
5000 NZD5 059 000,00000 NGN
10000 NZD10 118 000,00000 NGN
Обменные курсы Нигерийская найра / Новозеландский доллар
1 NGN0,00099 NZD
5 NGN0,00494 NZD
10 NGN0,00988 NZD
20 NGN0,01977 NZD
50 NGN0,04942 NZD
100 NGN0,09883 NZD
250 NGN0,24708 NZD
500 NGN0,49417 NZD
1000 NGN0,98834 NZD
2000 NGN1,97667 NZD
5000 NGN4,94168 NZD
10000 NGN9,88336 NZD