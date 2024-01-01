1 нигерийская найра в новозеландские доллары

Сконвертируйте NGN в NZD по реальному обменному курсу

1 ngn
0,00 nzd

₦1,000 NGN = $0,001028 NZD

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в NZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00110,0016
Низкий0,00100,0010
В среднем0,00110,0011
Изменить-5.97%-34.66%
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Соотношение 1 NGN к NZD

За последние 30 дней максимальный курс NGN к NZD составил 0,0011, а минимальный — 0,0010. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0011. Изменение курса NGN к NZD в процентном соотношении составило -5.97.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к NZD составил 0,0016, а минимальный — 0,0010. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0011. Изменение курса NGN к NZD в процентном соотношении составило -34.66.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в новозеландские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийская найра

NGN в USD

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NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Новозеландский доллар
1 NGN0,00103 NZD
5 NGN0,00514 NZD
10 NGN0,01028 NZD
20 NGN0,02057 NZD
50 NGN0,05142 NZD
100 NGN0,10285 NZD
250 NGN0,25712 NZD
500 NGN0,51423 NZD
1000 NGN1,02846 NZD
2000 NGN2,05692 NZD
5000 NGN5,14230 NZD
10000 NGN10,28460 NZD
Обменные курсы Новозеландский доллар / Нигерийская найра
1 NZD972,33100 NGN
5 NZD4 861,65500 NGN
10 NZD9 723,31000 NGN
20 NZD19 446,62000 NGN
50 NZD48 616,55000 NGN
100 NZD97 233,10000 NGN
250 NZD243 082,75000 NGN
500 NZD486 165,50000 NGN
1000 NZD972 331,00000 NGN
2000 NZD1 944 662,00000 NGN
5000 NZD4 861 655,00000 NGN
10000 NZD9 723 310,00000 NGN