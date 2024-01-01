100 японских иен в мозамбикские метикалы

Сконвертируйте JPY в MZN по реальному обменному курсу

¥1,000 JPY = MT0,4164 MZN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса JPY к MZN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MZN
1 JPY в MZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,42940,4534
Низкий0,41320,4132
В среднем0,42160,4345
Изменение-3.02%-3.71%
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Соотношение 1 JPY к MZN

За последние 30 дней максимальный курс JPY к MZN составил 0,4294, а минимальный — 0,4132. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4216. Изменение курса JPY к MZN в процентном соотношении составило -3.02.

За последние 90 дней максимальный курс JPY к MZN составил 0,4534, а минимальный — 0,4132. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4345. Изменение курса JPY к MZN в процентном соотношении составило -3.71.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1 USD10,7740,9331,5191,3910,8767,1851,325
1 GBP1,29211,2051,9621,7971,1319,2821,712
1 EUR1,0720,8311,6281,4910,9397,7011,421
1 AUD0,6580,510,61410,9160,5774,730,872

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Как произвести расчет конвертации из японских иен в мозамбикские метикалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JPY из выпадающего списка для исходной валюты и MZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JPY в MZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для японских иен

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Японская иена / Мозамбикский метикал
100 JPY41,64270 MZN
1000 JPY416,42700 MZN
1500 JPY624,64050 MZN
2000 JPY832,85400 MZN
3000 JPY1 249,28100 MZN
5000 JPY2 082,13500 MZN
5400 JPY2 248,70580 MZN
10000 JPY4 164,27000 MZN
15000 JPY6 246,40500 MZN
20000 JPY8 328,54000 MZN
25000 JPY10 410,67500 MZN
30000 JPY12 492,81000 MZN
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Японская иена
1 MZN2,40138 JPY
5 MZN12,00690 JPY
10 MZN24,01380 JPY
20 MZN48,02760 JPY
50 MZN120,06900 JPY
100 MZN240,13800 JPY
250 MZN600,34500 JPY
500 MZN1 200,69000 JPY
1000 MZN2 401,38000 JPY
2000 MZN4 802,76000 JPY
5000 MZN12 006,90000 JPY
10000 MZN24 013,80000 JPY