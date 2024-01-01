5 мозамбикских метикалов в японские иены

Сконвертируйте MZN в JPY по реальному обменному курсу

5 mzn
12 jpy

MT1,000 MZN = ¥2,467 JPY

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MZN в JPYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,54152,5415
Низкий2,44832,3970
В среднем2,50892,4705
Изменить-1.24%2.02%
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Соотношение 1 MZN к JPY

За последние 30 дней максимальный курс MZN к JPY составил 2,5415, а минимальный — 2,4483. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,5089. Изменение курса MZN к JPY в процентном соотношении составило -1.24.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к JPY составил 2,5415, а минимальный — 2,3970. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,4705. Изменение курса MZN к JPY в процентном соотношении составило 2.02.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в японские иены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и JPY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в JPY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

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MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Японская иена
1 MZN2,46743 JPY
5 MZN12,33715 JPY
10 MZN24,67430 JPY
20 MZN49,34860 JPY
50 MZN123,37150 JPY
100 MZN246,74300 JPY
250 MZN616,85750 JPY
500 MZN1 233,71500 JPY
1000 MZN2 467,43000 JPY
2000 MZN4 934,86000 JPY
5000 MZN12 337,15000 JPY
10000 MZN24 674,30000 JPY
Обменные курсы Японская иена / Мозамбикский метикал
100 JPY40,52800 MZN
1000 JPY405,28000 MZN
1500 JPY607,92000 MZN
2000 JPY810,56000 MZN
3000 JPY1 215,84000 MZN
5000 JPY2 026,40000 MZN
5400 JPY2 188,51200 MZN
10000 JPY4 052,80000 MZN
15000 JPY6 079,20000 MZN
20000 JPY8 105,60000 MZN
25000 JPY10 132,00000 MZN
30000 JPY12 158,40000 MZN