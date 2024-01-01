Фиджийские доллары в лаосские кипы

Сконвертируйте FJD в LAK по реальному обменному курсу

FJ$1,000 FJD = ₭9 800 LAK

Среднерыночный курс в 18:17
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График изменения обменного курса FJD к LAK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LAK
1 FJD в LAKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий9 827,040010 092,3000
Низкий9 626,35009 626,3500
В среднем9 731,06439 866,3849
Изменение0.14%0.38%
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Соотношение 1 FJD к LAK

За последние 30 дней максимальный курс FJD к LAK составил 9 827,0400, а минимальный — 9 626,3500. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9 731,0643. Изменение курса FJD к LAK в процентном соотношении составило 0.14.

За последние 90 дней максимальный курс FJD к LAK составил 10 092,3000, а минимальный — 9 626,3500. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9 866,3849. Изменение курса FJD к LAK в процентном соотношении составило 0.38.

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Популярные валюты

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD117,5831,5190,9331,32584,3890,7741,391
1 ZAR0,05710,0860,0530,0754,7990,0440,079
1 AUD0,65811,57610,6140,87255,5580,510,916
1 EUR1,07218,8471,62811,42190,4570,831,491

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Как произвести расчет конвертации из фиджийских долларов в лаосские кипы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите FJD из выпадающего списка для исходной валюты и LAK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из FJD в LAK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фиджийский доллар

FJD в USD

FJD в ZAR

FJD в AUD

FJD в EUR

FJD в SGD

FJD в INR

FJD в GBP

FJD в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фиджийский доллар / Лаосский кип
1 FJD9 799,63000 LAK
5 FJD48 998,15000 LAK
10 FJD97 996,30000 LAK
20 FJD195 992,60000 LAK
50 FJD489 981,50000 LAK
100 FJD979 963,00000 LAK
250 FJD2 449 907,50000 LAK
500 FJD4 899 815,00000 LAK
1000 FJD9 799 630,00000 LAK
2000 FJD19 599 260,00000 LAK
5000 FJD48 998 150,00000 LAK
10000 FJD97 996 300,00000 LAK
Обменные курсы Лаосский кип / Фиджийский доллар
1 LAK0,00010 FJD
5 LAK0,00051 FJD
10 LAK0,00102 FJD
20 LAK0,00204 FJD
50 LAK0,00510 FJD
100 LAK0,01020 FJD
250 LAK0,02551 FJD
500 LAK0,05102 FJD
1000 LAK0,10205 FJD
2000 LAK0,20409 FJD
5000 LAK0,51023 FJD
10000 LAK1,02045 FJD