Fiji dolarından Laos kipine

Reel döviz kuru ile FJD → LAK çevirin

1.000 fjd
9.160.920 lak

1.00000 FJD = 9160.92000 LAK

02:39 UTC'deki reel piyasa kuru
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 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD119.07241.541660.931851.3474583.03670.7957031.35425
1 ZAR0.052431810.08083220.04886010.07064924.353760.04172010.0710057
1 AUD0.6486512.371310.6044640.87402353.86180.5161330.878434
1 EUR1.073120.46661.6543611.4459589.10670.8538551.45325

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Fiji dolarından Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

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FJD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Laos Kipi
1 FJD9160.92000 LAK
5 FJD45804.60000 LAK
10 FJD91609.20000 LAK
20 FJD183218.40000 LAK
50 FJD458046.00000 LAK
100 FJD916092.00000 LAK
250 FJD2290230.00000 LAK
500 FJD4580460.00000 LAK
1000 FJD9160920.00000 LAK
2000 FJD18321840.00000 LAK
5000 FJD45804600.00000 LAK
10000 FJD91609200.00000 LAK
Çevrim kurları Laos Kipi / Fiji Doları
1 LAK0.00011 FJD
5 LAK0.00055 FJD
10 LAK0.00109 FJD
20 LAK0.00218 FJD
50 LAK0.00546 FJD
100 LAK0.01092 FJD
250 LAK0.02729 FJD
500 LAK0.05458 FJD
1000 LAK0.10916 FJD
2000 LAK0.21832 FJD
5000 LAK0.54580 FJD
10000 LAK1.09159 FJD