50 Fiji dolarından Laos kipine

Reel döviz kuru ile FJD → LAK çevirin

1,000FJ$ FJD = 9.639₭ LAK

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → LAK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LAK
1 FJD → LAKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek9.826,950010.092,3000
Düşük9.572,38009.572,3800
Ortalama9.695,34739.851,2279
Değişim-1.91%-2.48%
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1 FJD → LAK istatistikleri

FJD → LAK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9.826,9500, en düşük 9.572,3800 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 9.695,3473 oldu. FJD → LAK kurundaki değişiklik -1.91 değerindeydi.

FJD → LAK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10.092,3000, en düşük 9.572,3800 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 9.851,2279 oldu. FJD → LAK kurundaki değişiklik -2.48 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - LAK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Laos Kipi
1 FJD9.639,12000 LAK
5 FJD48.195,60000 LAK
10 FJD96.391,20000 LAK
20 FJD192.782,40000 LAK
50 FJD481.956,00000 LAK
100 FJD963.912,00000 LAK
250 FJD2.409.780,00000 LAK
500 FJD4.819.560,00000 LAK
1000 FJD9.639.120,00000 LAK
2000 FJD19.278.240,00000 LAK
5000 FJD48.195.600,00000 LAK
10000 FJD96.391.200,00000 LAK
Çevrim kurları Laos Kipi / Fiji Doları
1 LAK0,00010 FJD
5 LAK0,00052 FJD
10 LAK0,00104 FJD
20 LAK0,00207 FJD
50 LAK0,00519 FJD
100 LAK0,01037 FJD
250 LAK0,02594 FJD
500 LAK0,05187 FJD
1000 LAK0,10374 FJD
2000 LAK0,20749 FJD
5000 LAK0,51872 FJD
10000 LAK1,03744 FJD