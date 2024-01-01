10 bin Laos kipinden Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile LAK → FJD çevirin

1,000₭ LAK = 0,0001047FJ$ FJD

02:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LAK → FJD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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FJD
1 LAK → FJDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim2.89%3.84%
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1 LAK → FJD istatistikleri

LAK → FJD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. LAK → FJD kurundaki değişiklik 2.89 değerindeydi.

LAK → FJD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. LAK → FJD kurundaki değişiklik 3.84 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLAK - FJD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPAUDCADZARINRSGD
1 USD10,9480,7911,5441,40718,11684,4321,341
1 EUR1,05510,8341,6281,48419,10589,0421,415
1 GBP1,2641,19911,9511,77922,898106,7181,695
1 AUD0,6480,6140,51310,91211,73654,6990,869

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Laos kipinden Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Fiji Doları
1 LAK0,00010 FJD
5 LAK0,00052 FJD
10 LAK0,00105 FJD
20 LAK0,00209 FJD
50 LAK0,00524 FJD
100 LAK0,01047 FJD
250 LAK0,02618 FJD
500 LAK0,05235 FJD
1000 LAK0,10470 FJD
2000 LAK0,20941 FJD
5000 LAK0,52353 FJD
10000 LAK1,04705 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Laos Kipi
1 FJD9.550,68000 LAK
5 FJD47.753,40000 LAK
10 FJD95.506,80000 LAK
20 FJD191.013,60000 LAK
50 FJD477.534,00000 LAK
100 FJD955.068,00000 LAK
250 FJD2.387.670,00000 LAK
500 FJD4.775.340,00000 LAK
1000 FJD9.550.680,00000 LAK
2000 FJD19.101.360,00000 LAK
5000 FJD47.753.400,00000 LAK
10000 FJD95.506.800,00000 LAK