5 лаосских кипов в фиджийские доллары
Сконвертируйте LAK в FJD по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса LAK к FJD
1 LAK = 0.00011 FJD
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из лаосских кип в фиджийские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите LAK из выпадающего списка для исходной валюты и FJD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LAK в FJD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Фиджийский доллар / Лаосский кип
|1 FJD
|8766.96000 LAK
|5 FJD
|43834.80000 LAK
|10 FJD
|87669.60000 LAK
|20 FJD
|175339.20000 LAK
|50 FJD
|438348.00000 LAK
|100 FJD
|876696.00000 LAK
|250 FJD
|2191740.00000 LAK
|500 FJD
|4383480.00000 LAK
|1000 FJD
|8766960.00000 LAK
|2000 FJD
|17533920.00000 LAK
|5000 FJD
|43834800.00000 LAK
|10000 FJD
|87669600.00000 LAK