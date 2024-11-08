1 швейцарский франк в новые израильские шекели

Сконвертируйте CHF в ILS по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = ₪4,283 ILS

Среднерыночный курс в 21:53
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График изменения обменного курса CHF к ILS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ILS
1 CHF в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,38994,4718
Низкий4,28344,2275
В среднем4,33974,3635
Изменение-2.15%-0.55%
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Соотношение 1 CHF к ILS

За последние 30 дней максимальный курс CHF к ILS составил 4,3899, а минимальный — 4,2834. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,3397. Изменение курса CHF к ILS в процентном соотношении составило -2.15.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к ILS составил 4,4718, а минимальный — 4,2275. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,3635. Изменение курса CHF к ILS в процентном соотношении составило -0.55.

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Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3891,3911,519152,6151,676
1 EUR1,07210,8390,4481,4911,628163,581,796
1 GBP1,2921,2051109,0261,7971,962197,1712,165
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8080,02

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Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарский франк

CHF в USD

CHF в EUR

CHF в GBP

CHF в INR

CHF в CAD

CHF в AUD

CHF в JPY

CHF в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Израильский новый шекель
1 CHF4,28331 ILS
5 CHF21,41655 ILS
10 CHF42,83310 ILS
20 CHF85,66620 ILS
50 CHF214,16550 ILS
100 CHF428,33100 ILS
250 CHF1 070,82750 ILS
500 CHF2 141,65500 ILS
1000 CHF4 283,31000 ILS
2000 CHF8 566,62000 ILS
5000 CHF21 416,55000 ILS
10000 CHF42 833,10000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Швейцарский франк
1 ILS0,23346 CHF
5 ILS1,16732 CHF
10 ILS2,33464 CHF
20 ILS4,66928 CHF
50 ILS11,67320 CHF
100 ILS23,34640 CHF
250 ILS58,36600 CHF
500 ILS116,73200 CHF
1000 ILS233,46400 CHF
2000 ILS466,92800 CHF
5000 ILS1 167,32000 CHF
10000 ILS2 334,64000 CHF