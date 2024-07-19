5 израильских новых шекелей в швейцарские франки

Сконвертируйте ILS в CHF по реальному обменному курсу

5 ils
1,22 chf

₪1,000 ILS = SFr.0,2438 CHF

Среднерыночный курс в 13:34
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1 ILS в CHFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,24870,2501
Низкий0,23790,2377
В среднем0,24200,2430
Изменить2.48%0.86%
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Соотношение 1 ILS к CHF

За последние 30 дней максимальный курс ILS к CHF составил 0,2487, а минимальный — 0,2379. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2420. Изменение курса ILS к CHF в процентном соотношении составило 2.48.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к CHF составил 0,2501, а минимальный — 0,2377. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2430. Изменение курса ILS к CHF в процентном соотношении составило 0.86.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08991,1151,4971,6280,96819,433
1 GBP1,18711,292108,151,7771,9321,14923,066
1 USD0,9190,774183,6921,3751,4950,88917,85
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,213

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Швейцарский франк
1 ILS0,24381 CHF
5 ILS1,21903 CHF
10 ILS2,43805 CHF
20 ILS4,87610 CHF
50 ILS12,19025 CHF
100 ILS24,38050 CHF
250 ILS60,95125 CHF
500 ILS121,90250 CHF
1000 ILS243,80500 CHF
2000 ILS487,61000 CHF
5000 ILS1 219,02500 CHF
10000 ILS2 438,05000 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Израильский новый шекель
1 CHF4,10164 ILS
5 CHF20,50820 ILS
10 CHF41,01640 ILS
20 CHF82,03280 ILS
50 CHF205,08200 ILS
100 CHF410,16400 ILS
250 CHF1 025,41000 ILS
500 CHF2 050,82000 ILS
1000 CHF4 101,64000 ILS
2000 CHF8 203,28000 ILS
5000 CHF20 508,20000 ILS
10000 CHF41 016,40000 ILS