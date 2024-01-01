История обменного курса швейцарский франк–новые израильские шекели

Обменный курс швейцарских франка/новые израильские шекели сейчас составляет 4,283, отражая изменение в размере 0.311% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.513% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/новые израильские шекели колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 4,357, и минимумом, равным 4,146, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 3.163%.