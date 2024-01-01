швейцарский франк новые израильские шекели История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса швейцарский франк новые израильские шекели. Это сводная страница швейцарский франк (CHF) новые израильские шекели (ILS) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные CHF и ILS за 5 лет с 08-11-2019 по 08-11-2024.

SFr.1,000 CHF = ₪4,283 ILS

Среднерыночный курс в 8 нояб. 2024 г.
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График изменения обменного курса CHF к ILS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ILS

История обменного курса швейцарский франк–новые израильские шекели

Обменный курс швейцарских франка/новые израильские шекели сейчас составляет 4,283, отражая изменение в размере 0.311% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.513% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/новые израильские шекели колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 4,357, и минимумом, равным 4,146, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 3.163%.

Самые популярные валюты на 8 ноября 2024 г.

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3961,3911,519152,621,676
1 EUR1,07210,8390,4641,4911,628163,5851,796
1 GBP1,2921,2051109,0351,7971,962197,1772,165
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8080,02

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Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в новые израильские шекели

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    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

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    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Часто задаваемые вопросы об обменном курсе