1 израильский новый шекель в швейцарские франки

Сконвертируйте ILS в CHF по реальному обменному курсу

1 ils
0,24 chf

₪1,000 ILS = SFr.0,2438 CHF

Среднерыночный курс в 13:32
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1 ILS в CHFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,24870,2501
Низкий0,23790,2377
В среднем0,24200,2430
Изменить2.47%0.85%
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Соотношение 1 ILS к CHF

За последние 30 дней максимальный курс ILS к CHF составил 0,2487, а минимальный — 0,2379. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2420. Изменение курса ILS к CHF в процентном соотношении составило 2.47.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к CHF составил 0,2501, а минимальный — 0,2377. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2430. Изменение курса ILS к CHF в процентном соотношении составило 0.85.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08991,1141,4961,6280,96819,44
1 GBP1,18711,292108,1491,7761,9331,14923,075
1 USD0,9190,774183,6911,3741,4960,88917,856
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,213

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильский новый шекель

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Швейцарский франк
1 ILS0,24378 CHF
5 ILS1,21889 CHF
10 ILS2,43778 CHF
20 ILS4,87556 CHF
50 ILS12,18890 CHF
100 ILS24,37780 CHF
250 ILS60,94450 CHF
500 ILS121,88900 CHF
1000 ILS243,77800 CHF
2000 ILS487,55600 CHF
5000 ILS1 218,89000 CHF
10000 ILS2 437,78000 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Израильский новый шекель
1 CHF4,10210 ILS
5 CHF20,51050 ILS
10 CHF41,02100 ILS
20 CHF82,04200 ILS
50 CHF205,10500 ILS
100 CHF410,21000 ILS
250 CHF1 025,52500 ILS
500 CHF2 051,05000 ILS
1000 CHF4 102,10000 ILS
2000 CHF8 204,20000 ILS
5000 CHF20 510,50000 ILS
10000 CHF41 021,00000 ILS