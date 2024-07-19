250 израильских новых шекелей в швейцарские франки
Сконвертируйте ILS в CHF по реальному обменному курсу
Loading
|1 ILS в CHF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,2487
|0,2501
|Низкий
|0,2379
|0,2377
|В среднем
|0,2420
|0,2430
|Изменить
|2.48%
|0.86%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к CHF
За последние 30 дней максимальный курс ILS к CHF составил 0,2487, а минимальный — 0,2379. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2420. Изменение курса ILS к CHF в процентном соотношении составило 2.48.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к CHF составил 0,2501, а минимальный — 0,2377. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2430. Изменение курса ILS к CHF в процентном соотношении составило 0.86.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в швейцарские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Швейцарский франк / Израильский новый шекель
|1 CHF
|4,10164 ILS
|5 CHF
|20,50820 ILS
|10 CHF
|41,01640 ILS
|20 CHF
|82,03280 ILS
|50 CHF
|205,08200 ILS
|100 CHF
|410,16400 ILS
|250 CHF
|1 025,41000 ILS
|500 CHF
|2 050,82000 ILS
|1000 CHF
|4 101,64000 ILS
|2000 CHF
|8 203,28000 ILS
|5000 CHF
|20 508,20000 ILS
|10000 CHF
|41 016,40000 ILS