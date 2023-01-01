متكال موزمبيقي إلى دولار جامايكي

تحويل MZN إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mzn
٢٬٤٢٥٫٩٨ jmd

1.00000 MZN = 2.42598 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MZN إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0661588.62591.436851.661830.9646518.3651
1GBP1.1529411.22915102.1761.656531.915911.1121821.1728
1USD0.937950.81357183.1271.34771.558720.904817.2256
1INR0.01128340.009787080.012029810.01621250.01875110.01088460.20722

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / دولار جامايكي
1 MZN2.42598 JMD
5 MZN12.12990 JMD
10 MZN24.25980 JMD
20 MZN48.51960 JMD
50 MZN121.29900 JMD
100 MZN242.59800 JMD
250 MZN606.49500 JMD
500 MZN1212.99000 JMD
1000 MZN2425.98000 JMD
2000 MZN4851.96000 JMD
5000 MZN12129.90000 JMD
10000 MZN24259.80000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / ميثامبيكان
1 JMD0.41220 MZN
5 JMD2.06102 MZN
10 JMD4.12205 MZN
20 JMD8.24410 MZN
50 JMD20.61025 MZN
100 JMD41.22050 MZN
250 JMD103.05125 MZN
500 JMD206.10250 MZN
1000 JMD412.20500 MZN
2000 JMD824.41000 MZN
5000 JMD2061.02500 MZN
10000 JMD4122.05000 MZN