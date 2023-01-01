متكال موزمبيقي إلى يوان صيني

تحويل MZN إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mzn
١١٤٫٤٩ cny

1.00000 MZN = 0.11449 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MZN إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436781.661760.964518.363
1GBP1.15311.2292102.181.656591.915981.1120721.1724
1USD0.9380.813537183.1271.34771.558720.904817.2245
1INR0.01128390.009786680.012029810.01621250.01875110.01088460.207207

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / Chinese Yuan RMB
1 MZN0.11449 CNY
5 MZN0.57244 CNY
10 MZN1.14488 CNY
20 MZN2.28976 CNY
50 MZN5.72440 CNY
100 MZN11.44880 CNY
250 MZN28.62200 CNY
500 MZN57.24400 CNY
1000 MZN114.48800 CNY
2000 MZN228.97600 CNY
5000 MZN572.44000 CNY
10000 MZN1144.88000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / ميثامبيكان
1 CNY8.73450 MZN
5 CNY43.67250 MZN
10 CNY87.34500 MZN
20 CNY174.69000 MZN
50 CNY436.72500 MZN
100 CNY873.45000 MZN
250 CNY2183.62500 MZN
500 CNY4367.25000 MZN
1000 CNY8734.50000 MZN
2000 CNY17469.00000 MZN
5000 CNY43672.50000 MZN
10000 CNY87345.00000 MZN